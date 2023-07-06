بعد أن انفصل رأسه عن عنقه الطفل الفلسطيني يعود إلى الحياة بعملية نادرة أجراها طاقم هداسا في القدس

والد حسن الذي لازم ابنه طيلة تواجده في المستشفى، شكر طاقم الأطباء الذين أعادوا ابنه إلى الحياة. وقال بتأثر: " سأشكركم طيلة حياتي لإنقاذ ابني العزيز

أنقذ طاقم مستشفى هداسا عين كارم الطبي حياة طفل فلسطيني من سكان غور الأردن تعرض لحادث سير أثناء ركوبه الدراجة الهوائية، وفق النشر الخميس.

تم نقل الطفل سليمان حسن (12 عاما) إلى غرفة الطوارئ في مستشفى عين كارم بمروحية للجيش الإسرائيلي نظرا لإصابته الخطيرة حيث اتضح لقوات الإنقاذ في المنطقة أن حياته كانت في خطر بسبب إصابته الخطيرة وتضرر الوصلة بين رأسه ورقبته.

الدكتور أوهاد عيناف، أخصائي في قسم العظام في هداسا عين كارم، الذي أجرى عملية جراحية لحسن مع الدكتور زيف آسا، قال "إن الصبي تعرض لكسر في الاتصال بين الرأس و العنق، مع تمزق في جميع الأربطة، وبالنتيجة فقد انفصل الرأس بشكل شبه كامل عن قاعدة العنق".

وقال الطبيب "بعد فحص شامل لحالته، قررنا إجراء عملية جراحية قمنا خلالها بربط الرأس بالرقبة. "لقد ناضلنا من أجل حياة الصبي، فريق كبير من غرفة العمليات، بما في ذلك ممرضات غرفة العمليات وأطباء التخدير، يليهم فريق العناية المركزة والجراحة. هذه حالة نادرة وغير عادية مع احتمال الوفاة بنسبة 50٪.

والد حسن الذي لازم ابنه طيلة تواجده في المستشفى، شكر طاقم الأطباء الذين أعادوا ابنه إلى الحياة. وقال متأثرا: " سأشكركم طيلة حياتي لإنقاذ ابني العزيز. حتى عندما كانت الاحتمالات منخفضة وكان الخطر واضحًا. ما أنقذه هو الاحتراف والتكنولوجيا وسرعة اتخاذ القرار من قبل فريق جراحة العظام والصدمات. كل ما يمكنني قوله هو الشكر لكم من كل قلبي".