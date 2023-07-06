الإمارات تدعم الأونروا وتخصص 15 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

بحث وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصاله مع فيليب لازاريني المفوض العام لـ"أونروا"، أمس الأربعاء، سبل التعاون ودعم الوكالة في مختلف الأصعدة، مشددا على التزام بل

أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد عن قراره تخصيص مبلغ 15 مليون دولار لصالح إعمار مدينة جنين ومخيمها في إطار دعم العمليات التي تنفذها وكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وبحث وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصاله مع فيليب لازاريني المفوض العام لـ"أونروا"، أمس الأربعاء، سبل التعاون ودعم الوكالة في مختلف الأصعدة، مشددا على التزام بلاده دعم الوكالة ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها لا سيما على ضوء مناشدة الأخيرة الدول المانحة بزيادة حصتها تداركا لوقوع الوكالة في عجز تام عن تقديم الخدمات.

وأشاد مفوض الأونروا بالخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب لازاريني عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للوكالة، وآخره الإعلان مطلع العام الحالي، عن تخصيص 20 مليون دولار لها.

يشار إلى أن جنين ومخيمها على وجه الخصوص تعرض لتجريف الشوارع والبنى التحتية فضلا عن أضرار المعارك التي دارت بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين الذين يتخذون من المخيم ذي الكثافة السكانية العالية مخبأ لهم.

واضطر نحو 3000 فلسطيني إلى الرحيل عن المخيم تحت وطأة المعارك فيما تواصلت العملية على مدى 48 ساعة، أعلن وزير الأمن بانتهائها عن تحقيق العملية أهدافها بالكامل.