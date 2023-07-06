أنباء عن إطلاق النار على رجل من قوات الأمن قرب مستوطنة كدوميم في منطقة لواء شمرون، وتحييد المنفذ

أسفر هجوم إطلاق نار فى مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية، اليوم الخميس، عن مقتل إسرائيلي بالرصاص بعد أن تسلل منفذ العملية إلى المستوطنة، وتم تبادل إطلاق النار بعد مطاردة لتحديد مكانه. حيث تم تم تحييد المنفذ.

وأشارت خدمات الطوارئ المتواجدة على الفور إلى أنها كانت تقدم الرعاية لشاب أصيب بجروح خطيرة، قبل إعلان وفاته.

وهذه هي المرة الخامسة والعشرون التي يقتل فيها الإسرائيليون في عملية عدائية منذ بداية العام الجاري، حيث بعد هذا الهجوم دعا رئيس المجلس الإقليمي يوسي دغان الجيش الإسرائيلي إلى عملية كبيرة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن "عملية إطلاق النار يظهر أن التنظيمات الإرهابية تواصل مهاجمتنا حتى بعد العملية في جنين. نطالب رد الحكومة الساحق على الارهاب ".