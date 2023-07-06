إيلي كوهين :"العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل واليونان تعزز الاستقرار في الشرق الأوسط"

إيلي"الحرب المشتركة ضد الإرهاب الإيراني، وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والطاقة لصالح الاستقرار الإقليمي والتعاون"

قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، اليوم الخميس، إن"العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل واليونان تعزز موقف إسرائيل وتعزز الاستقرار في الشرق الأوسط"، وشكر نظيره اليوناني على نشاط قوات الأمن اليونانية في مواجهة التهديد الإرهاب الإيراني ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في اليونان، كما كشفت مؤخرا"

وناقش إيلي كوهين ونظيره جيورجوس إيراباتريس "الحرب المشتركة ضد الإرهاب الإيراني، وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والطاقة لصالح الاستقرار الإقليمي والتعاون النشط في شرق البحر المتوسط"

وأشار إيلي كوهين إلى أن "اليونان شريك وثيق في قضايا الأمن الإقليمي ونقدر التعاون الأمني ​​بين البلدين. وسنواصل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع اليونان في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا ، مع اليونان وقبرص"، ودعا كوهين اليونان للمشاركة في المنتديات الإقليمية التي يتم إنشاؤها في الشرق الأوسط في أعقاب "اتفاقيات إبراهيم"وتابع "اليوم، هناك أكثر من 100 رحلة اسبوعية بين البلدين وزار ما يقرب من مليون إسرائيلي اليونان في العام الماضي".

كما ناقشا الوزيران "تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار وأكد السيد كوهين الاهتمام الكبير الذي يوليه السياح الإسرائيليون لليونان.

زشدد الوزيران كوهين وفيراباتريس على أهمية تعزيز الابتكار بين البلدين وناقشا مشروع إنشاء حديقة تكنولوجية بالتعاون مع جامعة بئر السبع ، وكذلك تطوير مراكز ابتكار حاضنات في اليونان على أساس المعرفة والخبرة الإسرائيلية.

وكان إيلي كوهين قد وصل، اليوم الخميس، إلى اثينا في زيارة دبلوماسية لليونان، هي أول زيارة لليونان منذ تشكيل الحكومة الجديدة، مما يشهد على أهمية وعمق العلاقة بين البلدين.