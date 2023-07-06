نظام العقوبات المرتقب له معايير جديدة يمكن من خلالها استهداف الأفراد والكيانات، بما في ذلك أنشطة النظام التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق"

اعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، عن نظام جديد للعقوبات على ايران يمنح لندن مزيدا من السلطات لاستهداف أصحاب القرار في طهران بسبب "انشطتهم المعادية في المملكة المتحدة أو خارجها"، يأتي تقديم هذا القانون الذي يتوقع أن يحال على البرلمان في الاشهر الوشيكة عشية إعلان عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين عن انتهاك الحقوق.

وقال جيمس كليفرلي لأعضاء البرلمان البريطانيين إنه "صندوق أدوات أفضل ألا أستخدمه، لكن القرار بشأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أم لا هو بيد النظام الإيراني".

اندلعت احتجاج غير مسبوق ، وقمع بشدة ، في إيران بعد وفاة مهسا أميني ، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا ، في 16 سبتمبر 2022 ، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الآداب التي اتهمتها بانتهاك القانون الصارم. قانون اللباس الذي يفرض على المرأة ولا سيما ارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية.

وو فقًا لوزارة الخارجية البريطانية، كان على المملكة المتحدة منذ بداية عام 2022 الرد على أكثر من 15 "تهديدًا موثوقًا به" باغتيال أو اختطاف بريطانيين أو أشخاص مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران "أعداء النظام الغذائي". . تقول الدبلوماسية البريطانية: "دعا النظام علنًا إلى قتل أو اختطاف هؤلاء الأفراد، وفي بعض الحالات اعتقل ومضايقة" عائلاتهم في إيران ، متهمةً أجهزة المخابرات الإيرانية بإقامة "علاقات وثيقة مع الجماعات المنحرفة في المملكة المتحدة". وفي أوروبا لتطوير قدرات شبكتها ".

واستشهد رئيس الدبلوماسية البريطانية أمام مجلس العموم بإغلاق مكاتب قناة تلفزيونية إيرانية خاصة في لندن ، حيث تعرض موظفوها "للتهديد بالاختطاف" أو "القتل".

يقدم نظام العقوبات البريطاني الجديد المرتقب معايير جديدة يمكن من خلالها استهداف الأفراد والكيانات، بما في ذلك "أنشطة النظام التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم" ، و "استخدام ونشر الأسلحة الإيرانية وتقنيات الأسلحة.

أعلام إيرانية رفعت في لندن خلال مظاهرات دعم الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران ، 8 أكتوبر 2022