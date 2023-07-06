غالانت: "سنرد في المكان والزمان المناسبين ضد أي انتهاك لسيادة بلادنا"

"أمام أي انتهاك لسيادتنا وتحدي وجودنا سنرد في المكان والزمان المناسبين وبالطريقة التي نختارها بطرق علنية وسرية وبما يجلب ثمنًا باهظًا من المسؤولين عن ذلك"

عقب وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت على حادثة إطلاق صاروخ من لبنان، صباح اليوم الخميس، تجاه المناطق الحدودية الشمالية للأراضي الإسرائيلية. جاء هذا في خطاب لوزير الأمن في حفل تأبين قتلى الجيش في جنوب لبنان الذي أقيم لأول مرة في ذكراهم بالقرب من المطلة.

وقال غالانت "أمام أي انتهاك لسيادتنا وتحدي وجودنا سنرد في المكان والزمان المناسبين وبالطريقة التي نختارها بطرق علنية وسرية وبما يجلب ثمنًا باهظًا من المسؤولين عن ذلك".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يحافظ على مستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة، وسيواصل العمل ضد محاولات إيران وحزب الله على الجبهة الشمالية".

وقال "كلنا نحمل صلاة لأيام أخرى أفضل، لأيام نجد في الجانب الآخر من الحدود يد ممدودة من أجل السلام وحياة وجوار آمن".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "متابعة للتقارير عن إطلاق قذيفة من لبنان في وقت سابق اليوم، بعد فحص آثار الحدث بالقرب من قرية الغجر، اتضح أن المقذوف هو صاروخ مضاد للدروع".