الأمين العام للأمم المتحدة: "أتفهم مخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها لكن التصعيد ليس الحل"

غوتيريش:"الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مخيّم للاجئين مكتظ شكّلت أسوأ أعمال عنف في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة"

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس أنّ "التصعيد ليس الردّ" على "مخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها"، مندّداً باستخدامها "المفرط للقوة خلال العملية العسكرية التي نفّذتها في الضفة الغربية" وقال غوتيريش "أتفهّم مخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها، لكنّ التصعيد ليس الحلّ. إنّه ببساطة يعزّز التطرّف ويؤدّي إلى تعميق دائرة العنف وإراقة الدماء".

وأشار إلى أنّ "إعادة الأمل للشعب الفلسطيني بعملية سياسية جادّة، تقود إلى حلّ الدولتين، هي المساهمة الأساسية لإسرائيل في أمنها"وتابع "من الواضح أنّه كان هناك استخدام مفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية".وأضاف أنّ "الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مخيّم للاجئين مكتظ شكّلت أسوأ أعمال عنف في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة، وكانت تداعياتها كبيرة على المدنيين". مشددا على أنّ "شنّ غارات جوية يتعارض مع عمليات فرض النظام".

وتابع "أدعو إسرائيل، مرة أخرى، إلى الامتثال لواجباتها المنصوص عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ممارسة ضبط النفس واستخدام القوة المتناسبة فقط، وواجب تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها".

جاءت تصريحات الأمين العام غداة إعلان "الجيش الإسرائيلي أنّه أنهى عملية واسعة استمرت يومين في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة قُتل فيها 12 فلسطينياً وجندي إسرائيلي".

وكانت هذه أوسع عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة منذ سنوات وقد شارك فيها عدد كبير من الجنود والمدرعات والجرافات العسكرية والمسيّرات التي شنّت غارات جوية.

وفي السياق أسفر هجوم إطلاق نار فى مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية، اليوم الخميس، عن مقتل إسرائيلي بالرصاص بعد أن تسلل منفذ العملية إلى المستوطنة، وتم تبادل إطلاق النار بعد مطاردة لتحديد مكانه. حيث تم تم تحييد المنفذ. واشار مصادر مطلعة إلى أن "منفذ عملية اطلاق النار هو الشاب احمد هلال غيظان (19 عاما) من قرية قبيا قضاء رام الله وهو ابن القيادي بحماس هلال غيظان"