تواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد "إصلاح القضاء"

خرجت عدة مظاهرات مساء اليوم الخميس أمام منازل وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكوميّ، واعتقل ثلاثة على الأقل في تل أبيب في موقعين مختلفين، أحدهم اعتدى على ضابط شرطة، وتم قطع الطريق الساحلي أمام حركة المرور وكذلك شوارع مركزية مؤديّة الى تل ابيب وأشعلوا النيران، وقد جرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة، كما واغلق البعض شارع ايالون المركزي في تل ابيب الذي يربط مركز البلاد بشمالها وجنوبها.

وتجمع المتظاهرون أمام منزل وزير الاقتصاد نير بركات في القدس، وأمام منزل وزير الشتات عميحاي شكلي وأمام منزل وزير العلوم أوفير أكونيس في تل أبيب، حيث لوح المتظاهرون بلافتات كتب عليها "كنتم ذخرًا للدولة، الآن أنتم عبء"

فقد نظم مئات المحتجين مسيرات في تل أبيب وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون "ديمقراطية" وأغلق بعضهم طريقا سريعا رئيسيا وأشعلوا النيران، وقد جرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة.

وقال قادة الاحتجاجات، خلال مؤتمر صحافي، أنه "لدى التصويت بالقراءة الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، يوم الإثنين المقبل، ستبدأ المظاهرات، وقادة الاحتجاجات يطلبون من المواطنين تخصيص يوم الثلاثاء، في حال المصادقة على التشريع، والخروج إلى الاحتجاج الأكبر الذي ينظم منذ بدء الاحتجاجات".

وقال شيكما برسلر، إحدى قادة الاحتجاجات، إنه "أدرك الرغبة بالتوصل إلى تسوية، لكن التسوية بحد ذاتها ليست قيمة. وليس بالإمكان التوصل إلى تسوية حول قيم مثل الحرية والمساواة. ونحن نقول اليوم إنه لا يمكن العودة إلى المحادثات من دون حفظ قوانين الديكتاتورية بكاملها وإجراء محادثات فيما مسدس مشحون موضوع على الطاولة".

وتقول حكومة نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا، التي تعتبرها الحكومة مسيّسة. لكن في المقابل، يرى منتقدو التعديلات أنّها تهدد بانحراف استبدادي.

وهاجم رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية العنف المتصاعد بسبب الاصلاح القضائي الذي قد يدفع إلى "حرب أهلية".

وقال غانتس إن نتنياهو "يشكل خطراً على مستقبل إسرائيل إذ لم تتوقف تشريعات الخطة الرامية لإضعاف منظومة القضاء"، داعياً إلى "وقف التشريعات أحادية الجانب واستئناف المحادثات في ديوان الرئيس (الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ) اليوم".