عملية إطلاق نار في كدوميم: القتيل هو جندي إسرائيلي يبلغ من العمر 22 عاما

قُتل جندي إسرائيلي بعد، ظهر اليوم الخميس، بالقرب من مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية أثناء فحصه لمركبة مشبوهة على شارع 55، حيث أطلق الفلسطيني احمد هلال غيظان (19 عاما) في السيارة النار باتجاهه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وهو الرقيب شيلو يوسف أمير( 22 عاما)، متأثرا بجراحه بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى وهذه هي الضحية الخامسة والعشرون للعمليات العدائية منذ بداية العام الجاري.

وتم تحييد منفذ عملية إطلاق النار أثناء محاولته الفرار، في ما أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن العملية، قائلة في بيان إن "المهاجم يبلغ من العمر 19 عاما أحمد ياسين غيظان" مشيرة إلى أن الهجوم جاء ردا على "جرائم الاحتلال" في جنين. حدث هذا بالفعل في اليوم التالي لانسحاب القوات الإسرائيلية من مخيم اللاجئين الفلسطينيين، حيث تم "تنفيذ عملية واسعة لتفكيك البنية التحتية للإرهاب هناك لمدة يومين"

بعد هذا الحادث المأساوي، دعا عدد من المسؤولين المحليين في الضفة الغربية الحكومة إلى شن عملية أكبر في المنطق ، بينما دعا آخرون إلى إعادة إقامة حواجز عسكرية في المنطقة. وفي غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى إدانة السلطة الفلسطينية لهذا الهجوم، مشيرا إلى استمرار رام الله في التحريض على العنف، "لا سيما من خلال تعويضات الإرهابيين وعائلاتهم".