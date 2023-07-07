الإمارات العربية المتحدة ستقدم 15 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

الأموال ستحول عبر وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تساعد "اللاجئين الفلسطينيين"

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستقدم 15 مليون دولار للمساعدة في إعادة بناء مخيم جنين للاجئين بعد العملية الإسرائيلية الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ، أن الأموال ستحول عبر وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تساعد "اللاجئين الفلسطينيين".

وتهدف هذه المساهمة "لدعم عمليات الوكالة وخدماتها، ولتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، وخاصة إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها والتي شهدت خلال الفترة الماضية عملية إسرائيلية كان لها تداعيات على آلاف الأشخاص"، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن بلاده "ملتزمة" بدعم وكالة "أونروا" ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجه أداءها العمليات الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة، وأداء رسالتها السامية في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وتأتي هذه المساهمة بعد انتهاء عملية واسعة للجيش الإسرائيلي استمرت يومين في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية، حيث أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.