نابلس: قتيلان في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بعد محاصرة منزل

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس ويحاصر منزلاً

قتلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، شابيْن فلسطينييْن في نابلس،شمالي الضفة الغربية، دخلت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، من محاور عدة، وتوجهت نحو البلدة القديمة لتحاصر منزلاً هناك. وبحسب مصادر اسرائيليّة ومحلية وقع اشتباكًا مسلّحًا بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي الذي يحاصر المنزل، مشيرة إلى أنّ قوة خاصة سبقت اقتحام الجيش من معسكر حوارة، ومن جبل الطور.

القتلى هم حمزة مؤيد محمد مقبول، 32 عاما ، وخيري محمد سري جمال، 34 عاما، من سكان نابلس.

ومن الصور من مكان الحادث تظهر عشرات من ثقوب الرصاص في باب الشقة التي حوصرت حيث اختبأ المقاتلون. وشارك في العملية جنود من دورية "جفعاتي" التي كان من بين عناصرها الرقيب شيلا يوسف أمير (22 عاما) الذي قُتِلَ أمس في هجوم قرب كودميم.

وقد دفع الجيش الإسرائيليّ بتعزيزات عسكرية إلى نابلس من أكثر من محور. وبحسب موقع "واينت" إن هذه التعزيزات العسكرية دخلت المدينة من شارع القدس باتجاه البلدة القديمة.

ويأتي اقتحام نابلس يعد يوم من مقتل عسكري وإصابة حارس أمن إسرائيليين قرب مستوطنة "كدوميم" غرب نابلس في شمال الضفة الغربية ".

وأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن "عملية إطلاق النار قرب "كدوميم" غرب نابلس، عمل بطولي ضمن سلسلة الرد الطبيعي على مجزرة جنين ومخططات اسرائيل في القدس الأقصى".