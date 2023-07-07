شرق أوسط جديد؟ خطة سرية لربط طريق بري بين الإمارات، السعودية، الأردن وإسرائيل

تروج اسرائيل والولايات المتحدة لخطة سرية لربط طريق بري بين الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، سيمرّ من الخليج مباشرة إلى الموانئ الإسرائيلية

رغم كل الصعاب وبالتحديد في وقت فيه العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة ليست بذروتها، تروّج اسرائيل والولايات المتحدة لخطة سرية لربط طريق بري يمتد بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، والذي سيمر من الخليج مباشرة إلى الموانئ البحرية الإسرائيلية. وذلك بهدف تصدير البضائع من الشرق إلى أوروبا عبر إسرائيل، ومن ثم أيضًا حركة السياح.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "واينت" الإسرائيلي، سيسمح الربط البري للشاحنات بنقل البضائع مع تقليل تكاليف النقل بشكل كبير وتقصير وقت نقل البضائع مقارنة بالوضع الحالي. ووفقًا لتقدير الموظفين في وزارة الخارجية والحكومة الأمريكية، فإن هذا يتعلق بتقصير الوقت من عدة أسابيع إلى يومين أو ثلاثة أيام وتوفير ما يصل إلى 20٪ في تكاليف الشحن.

اليوم، تصل الشاحنات التي تغادر الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء حيفا عبر جسر اللينبي، لكن يتعين عليها المرور بإجراءات بيروقراطية بما في ذلك تغيير السائقين ولوحات الترخيص والانتظار لفترة طويلة. هناك طريقة أخرى مكلفة لإرسال البضائع وهي عن طريق السفن عبر قناة السويس ومن هناك إلى الموانئ الأوروبية - وهي أيضًا مكلفة للغاية.

والفكرة هي السماح بوصول شاحنة واحدة وسائق واحد من دبي إلى ميناء حيفا على سبيل المثال دون تغيير السائقين والشاحنات عند المعابر بين الدول.

وقدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطة إلى المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشستين. ووفقًا لمسؤولين كبار في إسرائيل ، تحمّس الأمريكيون للخطة وبدأوا في الترويج لها في الدول المعنية: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن.

هذا مشروع بنية تحتية عابر للحدود سيبدأ كما هو مذكور في الإمارات العربية المتحدة، ويمر عبر المملكة العربية السعودية وينتهي في موانئ إسرائيل المائية. في وقت لاحق سيتم توسيعه ليشمل البحرين وسلطنة عمان. وتعتقد إسرائيل أن هناك فرصة جيدة جدًا للمضي قدمًا بالخطة بسرعة نسبيًا وحتى قبل التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وذلك لأن جميع الأطراف ستستفيد من اختصار الوقت وتكاليف الشحن - بين الشرق الأقصى والشرق الأدنى و أوروبا.

تقوم إسرائيل بالترويج للبرنامج في نفس الوقت مع دول الخليج، لكنها تستفيد من الدعم الأمريكي. سيعتمد الجسر البري على الطرق القائمة، لكنه سيتطلب تحديث بعض المسارات ورصف بعض الأجزاء. ستلزم الخطة جميع الدول بالتوصل إلى اتفاق بشأن توحيد معايير الشاحنات حتى تتمكن من التنقل بين جميع الدول وكذلك الاتفاق على رخص القيادة للسائقين الذين سيسمح لهم بالتحرك على طول الطريق بسلاسة ودون تأخير.

وفقًا للخطة الناشئة، في مرحلة لاحقة، سيتم استخدام التوصيل الأرضي لأغراض السياحة والسفر. وسيعمل المشروع على تعزيز التواصل بين إسرائيل ودول المنطقة في مجالات النقل والبنية التحتية والمعلومات.