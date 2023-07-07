كجزء من هذه الزيارة ، تم تقديم طلب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية للسماح لرئيس الدبلوماسية العمانية بالتوجه إلى القدس لزيارة المسجد الأقصى.

حمل وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الفلسطيني، تناولت دعوة محمود عباس لزيارة سلطنة عُمان، بهدف "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"

وكجزء من هذه الزيارة ، تم تقديم طلب إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية للسماح لرئيس الدبلوماسية العمانية بالتوجه إلى القدس لزيارة المسجد الأقصى.

27A وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي في رام الله مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وكان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي والوفد المرافق له، قد وصلوا إلى رام الله، اليوم الجمعة، في زيارة للضفة الغربية للقاء مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومن بينهم محمود عباس، بحسب المعلومات التي حصلت عليها i24NEWS.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، الوزير العُماني، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل التصعيد الأخير في جنين ونابلس وغيرها من الأراضي الفلسطينية"وثمن عباس مواقف سلطنة عمان الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مشدداً على "عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".