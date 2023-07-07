كتائب حزب الله العراقية"بدورنا في كتائب حزب الله ...سنبذل جهداً مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق"

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن الحكومة العراقية فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختطاف الباحثة الإسرائيلي الروسية إليزابيث تسوركوف في البلاد، إثر اتهام اسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.

وأشار العوادي إلى أنه "بما أن هذه القضية على هذا المستوى...ومتداخلة بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج".

جاءت تصريحات العوادي في مقابلة له مع قناة "العهد المقربة من الحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة مدعومة من إيران وباتت أخيراً جزءا من القوات الرسمية العراقية، أنه "بعد ذلك إن شاء الله سيكون هناك بيانات أو مواقف رسمية من قبل الحكومة العراقية".

وفي أول تعليق لها على الأمر، تطرّقت كتائب حزب الله العراقية بشكل مبهم إلى هذا الاتهام في بيان للمتحدث باسمها أبو علي العسكري، أمس الخميس، وذكر البيان الذي نشر عبر تطبيق تلغرام أن "اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني اسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم" وتابع البيان أنه "بدورنا في كتائب حزب الله ...سنبذل جهداً مضاعفاً للوقوف على مصير (الأسير أو الأسرى) الصهاينة في العراق، خدمة للصالح العام ولمعرفة المزيد عن نوايا تلك العصابة الاجرامية ومن يقوم بتسهيل تحركاتهم في بلد يحظر ويجرم التعامل معهم".

وفي السياق أكد مسؤول إسرائيلي كبير مطلع، مساء اليون الأربعاء، أن "إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإعادة المواطنة المختطفة إليزابيث تسوركوف، وهي مواطنة إسرائيلية روسية، محتجزة كرهينة منذ أربعة أشهر في العراق من قبل جماعة إرهابية تدعى كتائب حزب الله ( جماعة منفصلة عن حزب الله اللبناني) وأشار إلى أنه"يبدو أن الذين اختطفوها كانوا يعرفون مسبقًا أنها إسرائيلية.

وتتابع إسرائيل هذه القضية منذ بعض الوقت. و سنفعل كل ما في وسعها لإعادتها إلى منزلها، وتتخذ الإجراءات المناسبة".

وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، قد حمل، الأربعاء المنصرم، في بيان كتائب حزب الله العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".وأضاف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيانه الأربعاء أنّ "إليزابيت تسوركوف على قيد الحياة ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها".

ووصلت تسوركوف إلى بغداد "مطلع كانون الثاني/يناير 2022" بجواز سفر "روسي"، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالباً عدم ذكر اسمه.وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر وفقا للعديد من الصحافيين الذين التقوها.

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنّها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرّها القدس.