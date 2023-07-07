بيان الرئاسة:"تعرب الجزائر مجددا عن تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة"

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم الجمعة، أن عبد المجيد تبون، قرر منح مساعدة مالية بقيمة 30 مليون دولار (حوالي 27.5 مليون أورو) للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها بعد عملية مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، وتابع البيان “على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيّمها في الضفة الغربية”.

وأشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن الجيش الإسرائيلي“خلّف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العُزل، وألحق دمارا في البنى التحتية. مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة” وتابع“وتعرب الجزائر مجددا عن تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة. وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

من جهته، تقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “ببالغ الشكر والتقدير للرئيس تبون على قراره بمنح مساهمة مالية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة ومخيم جنين”.وأعرب حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، عن “تقديره للرئيس الجزائري وحكومته على الدعم السياسي والاقتصادي الذي تواصل الجزائر تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني”.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ، قد أعلن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار لصالح إعمار مدينة جنين ومخيمها في إطار دعم العمليات التي تنفذها وكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.