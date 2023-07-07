كوهين:"أوضحت اليوم أن الجاني الرئيسي في توزيع المخدرات هو نظام الأسد ويجب محاسبته على أفعاله وفرض عقوبات كبيرة على نظام توزيع المخدرات".

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في مؤتمر دولي لمكافحة المخدرات في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إلى فرض عقوبات كبيرة على سوريا، قائلا إن"آفة المخدرات تصيب العديد من الدول في منطقتنا، مما يؤدي إلى تدهور كثير من الشباب إلى الإدمان، وحياة الجريمة، وفي كثير من الأحيان إلى الإرهاب. لقد أوضحت اليوم أن الجاني الرئيسي في توزيع عقار الكبتاغون هو نظام الأسد ويجب محاسبته على أفعاله وفرض عقوبات كبيرة على نظام توزيع المخدرات".

وعرض إيلي كوهين على دول المنطقة التعاون الإسرائيليي "للكشف عن المخدرات وتعزيز المعابر الحدودية ومحاربة توزيعها؟

وشارك إيلي كوهين، اليوم الجمعة، بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، في مؤتمر عبر الإنترنت دعا فيه إلى محاربة آفة المخدرات في الشرق الأوسط وخاصة عقار "الكبتاغون" المنتج في سوريا.

وأشار الوزير كوهين بإصبع الاتهام إلى "نظام الأسد الذي يوزع المخدرات وطالب بفرض عقوبات شديدة عليه". وأشار إلى أن "هذا المخدر يحظى بشعبية بين عناصر تنظيم داعش في المنطقة ويؤدي في الواقع إلى زعزعة الاستقرار ويشجع على الإرهاب والجريمة"