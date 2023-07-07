الأردن: مظاهرات منددة بالعملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

رفع المشاركون الذين تقدمتهم أبرز القيادات الإسلامية، الأعلام الأردنية والفلسطينية، مرددين شعارات "من عمان تحية لجنين الأبية" و"الانتقام الانتقام يا كتائب القسام

بدعوة من الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي) تحت شعار "جنين معقل الأسود"،ندد آلاف الأردنيين في مسيرة شعبية، مباشرة بعد صلاة الجمعة، بالعملية العسكرية الإسرائلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ورفع المشاركون الذين تقدمتهم أبرز القيادات الإسلامية، الأعلام الأردنية والفلسطينية، مرددين شعارات "من عمان تحية لجنين الأبية"، و"الانتقام الانتقام يا كتائب القسام"، و"الأقصى الأقصى أقصانا.. من أجله سالت دمانا".

وخلال مشاركته في المسيرة قال القيادي بجماعة الإخوان، زكي بني ارشيد، إن المسيرة "رسالة تتجاوب مع صدى انتصار جنين بالأمس، واليوم نابلس، وغدا القدس، يتردد صداها بعمان لتقول لا نقبل أن يُستفرد بجنين والمقاومة"، في ما اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة أن "الشعب الأردني يؤكد أنه مع خيار المقاومة (..) آن الأوان لدعم المقاومة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن مقتل تسعة أشخاص في العملية وإصابة مائة على الأقل. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تبقت 10 "أهداف إرهابية" في جنين وأنه تم اعتقال 120 ناشطا مسلحا في محاولة لوضع تصور لموعد انتهاء العملية الذي لا يزال في حكم المجهول.

وأعلنت إسرائيل فجر الاثنين عن تحرك لوائي في جنين وسط تأكيد المستويات السياسية والعسكرية على أن الحديث يتم عن تحرك محدود للجيش وليس عملية عسكرية بالمعنى التام للكلمة، على ما تحمل الأخيرة من تداعيات أقله ضرورة التئام الكابينت الحكومي قبل السماح بخروج الجيش إلى هذه الحملة وهو ما لم يحصل، فضلا عن التخوفات من الردود الدولية، وفق محللين.

ومن جهته اشاد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء المنصرم، بعملية "ناجحة ودقيقة وجريئة" للقوات الإسرائيلية في جنين. وقال الوزير، بعد أن قدم تعازيه لأسرة هيئة الأركان في وفاة الرقيب دافيد يهودا يتسحاق الذي قتل خلال العملية، قال إن " الجنود قاموا بتفكيك عشرات ورشات الأسلحة في جنين، وصادروا ذخائر وأنواع مختلفة من الأسلحة. ومن هناك نشر المسلحون الموت في أنحاء الضفة الغربية وما وراء الخط الأخضر".