رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي:"النيران في ايالون لا تقارن بزجاجة مولوتوف على منزل فلسطيني"

هرتسي هاليفي "يجب إظهار القيادة هذه الأيام ويجب تعزيز التنسيق كما كان الحال خلال العملية في جنين".

التقى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الأمن يوآف غالانت برؤساء مجالس الضفة الغربية، اليوم الجمعة، وسط العملية العدائية في تل أبيب والضفة الغربية وعملية مكافحة الإرهاب في جنين في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقال أحد رؤساء السلطة: "الناس يأخذون القانون بأيديهم بدافع الإحباط. أضف إلى ذلك ما يحدث مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة - ترى أنه يمكنك إحراق النيران في أيالون ولا يحدث شيء" وتابع في "إشارة إلى المظاهرة التي جرت، الأربعاء المنصرم، في تل أبيب حيث أغلق المتظاهرون طريق أيالون السريع.

وقال هاليفي "يجب إظهار القيادة هذه الأيام ويجب تعزيز التنسيق كما كان الحال خلال العملية في جنين". كما شدد على أنه "يتطلع إلى شراكة في إنفاذ القانون، من أجل التركيز على مكافحة الإرهاب بعزم".

كما أشار وزير الأمن الإسرائيلي إلى تصاعد التوترات في الضفة الغربية قائلاً: "مثلما تصرفنا في مخيم جنين للاجئين، وهذا الصباح في نابلس، سنتحرك في كل مكان - بعزم وقوة. ولن يكون هناك إرهابي لا يريد. دفع الثمن الباهظ ".

وفي السياق قتلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، شابيْن فلسطينييْن في نابلس،شمالي الضفة الغربية، دخلت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، من محاور عدة، وتوجهت نحو البلدة القديمة لتحاصر منزلاً هناك. وبحسب مصادر اسرائيليّة ومحلية وقع اشتباكًا مسلّحًا بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي الذي يحاصر المنزل، مشيرة إلى أنّ قوة خاصة سبقت اقتحام الجيش من معسكر حوارة، ومن جبل الطور.