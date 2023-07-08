إسرائيل ستدرس إجراءات لدعم السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها المحتمل

كما سيتم تسليط الضوء على مجموعة من الفوائد الاقتصادية المحدودة في اجتماع الغد، مثل مدفوعات الديون، وتمديد ساعات عمل معبر اللنبي وإصدار جوازات السفر.

ستدرس الحكومة الإسرائيلية غدا الأحد إجراءات لدعم السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها المحتمل، بحسب ما أفادت قناة 13 الإسرائيلية، ومن بين هذه المبادرات إنشاء منطقة صناعية في بلدة ترقوميا، واستغلال حقل الغاز "البحري" قبالة سواحل غزة.

كما سيتم تسليط الضوء على مجموعة من الفوائد الاقتصادية المحدودة في اجتماع الغد، مثل مدفوعات الديون، وتمديد ساعات عمل معبر اللنبي وإصدار جوازات السفر.

قد يرى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية أيضًا إعادة امتيازات كبار الشخصيات الخاصة بهم، والتي تم إلغاؤها في يناير/ كانون الثاني بعد دعمهم لقرار مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة.

وتأتي هذه المحادثات في أعقاب توصيات دفاعية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لتقوية السلطة الفلسطينية لتجنب تدهور الوضع في الضفة الغربية.

وتخشى السلطات الإسرائيلية من سقوط السلطة الفلسطينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث فراغ في السلطة في الضفة الغربية، وفتح الباب أمام الفصائل الفلسطينية، وهو وضع مشابه للوضع في غزة حيث استولت حماس على السلطة بالقوة في عام 2007.

وكشفت قناة كان 11 الإسرائيلية، الشهر الماضي، أن السلطة الفلسطينية تدرس إعلان إفلاس نفسها مالياً بسبب الوضع المالي الصعب الذي تواجهه. وستؤدي هذه المبادرة إلى إغلاق مكاتبها وفقدان الاستقرار في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

هذه الأزمة المالية تفسر بشكل رئيسي من خلال الاقتطاعات الشهرية التي تقوم بها إسرائيل من الضرائب التي تجمعها السلطة الفلسطينية، والتي تم استخدامها لدفع عائلات المسلحين، وكذلك من خلال التخفيض المستمر في المساعدات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك ، فقدت السلطة الفلسطينية تدريجياً السيطرة على شمال الضفة الغربية ، تاركةً الجماعات المسلحة تكسب الأرض ، كما هو الحال في جنين ، المدينة التي أصبحت "ملاذاً للمسلحين"، بحسب الجيش الإسرائيلي.