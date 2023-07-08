إيران: مقتل شرطي في هجوم على مركز للشرطة في جنوب شرق البلاد

وقالت وكالة أنباء "إيريب" نقلا عن نائب رئيس الشؤون الأمنية في المحافظة علي رضا مرحماتي إن "أربعة مسلحين مجهولين هاجموا مركزا للشرطة في زاهدان"

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن شرطي إيراني قتل اليوم السبت في هجوم على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد.

وقالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "إيريب" نقلا عن نائب رئيس الشؤون الأمنية في المحافظة علي رضا مرحماتي إن "أربعة مسلحين مجهولين هاجموا مركزا للشرطة في زاهدان" عاصمة سيستان بلوشستان.

وأضاف علي رضا مرحماتي، أن الهجوم أسفر عن "شهيد في صفوف الشرطة".