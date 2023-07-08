منذ آذار، لم يقم نتنياهو في زيارات دبلوماسية إلى الخارج، ومن المتوقع أن يسافر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل

في آذار (مارس) الماضي، انطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في سلسلة زيارات إلى أوروبا، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، حيث استغل الوقت للتباحث مع قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا ولندن بشأن إيران، بحسبما قال مسؤولون أمنيون مطلعون. منذ ذلك الحين، لم يقم نتنياهو بأي زيارات دبلوماسية للخارج، على الرغم من الاتصالات التي تجري مع عدد من الدول.

سيقوم نتنياهو حاليا برحلة واحدة معروفة مقررة في بداية سبتمبر، حيث سيتوجه إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، تجري مفاوضات لعدة زيارات. وقد يتم تنفيذ هذه الزيارات في أغسطس \ آب، بعد نهاية جلسة الكنيست في 30 تموز\ يوليو.

في الوقت نفسه لم يتم تحديد موعد زيارة مهمة بالنسبة لنتنياهو وهي إلى البيت الأبيض. في الماضي، نوقشت احتمالات عقد لقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذا أيضًا لن يحدث بسبب الوضع الأمني ​​والتوترات مع الفلسطينيين، إلى جانب استمرار التشريعات المتعلقة بخطة "اصلاح القضاء" غير المتفق عليها على نطاق واسع، والتي تنتقدها الولايات المتحدة كل مرة وفي كل مناسبة.

وهناك عدد قليل من الدول المدرجة على برنامج نتنياهو حاليا وهي تركيا والصين والإمارات العربية المتحدة التي من المتوقع أن يزورها نتنياهو قريبًا. وقال مسؤولون كبار إن هناك أيضا اتصالات لزيارات عدة دول لم يذكر اسمها حتى الآن.

وأعلن نتنياهو مؤخرًا في لقاء مع أعضاء الكونجرس في القدس أنه تلقى دعوة لزيارة الصين، لكن لم يتم تحديد موعد بعد. وقال مكتب رئيس الوزراء في نهاية الشهر الماضي إن "الزيارة المزمعة ستكون رابع زيارة يقوم بها رئيس الوزراء نتنياهو للصين وقد أبلغت الإدارة الأمريكية بذلك قبل شهر".

وأوضح رئيس الوزراء نتنياهو لأعضاء الكونجرس أن التعاون الأمني ​​والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، وشدد على أن الولايات المتحدة ستكون دائمًا الحليف الأساسي لإسرائيل، ولا يمكن الاستغناء عنه".