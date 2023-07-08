وبحسب صحيفة لبنانية ، سيصل مبعوث أميركي إلى بيروت ويطلب لقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

أفادت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية ، اليوم السبت، من مصادر دبلوماسية، أن مبعوثا أمريكيا يعالج الملف الإسرائيلي في الأمم المتحدة سيزور لبنان، وقد يلتقي مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وبحسب التقرير، سيجري المبعوث مناقشات تتعلق بآخر التطورات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. كما ورد أنه سيطلب لقاء نصرالله فور وصوله إلى بيروت لمناقشة الأحداث معه.

وبحسب المصادر فإن المبعوث ينوي سؤال نصر الله عن موقف حزب الله من ضغط الأمم المتحدة على إسرائيل للانسحاب من مناطق في "مزارع شبعا".

وقالت المصادر إن إقامة خيام حزب الله في منطقة الخط الأزرق وضم الجزء اللبناني من منطقة الغجر من قبل إسرائيل يأتي على خلفية الخطوات المخطط لها لتحقيق الاستقرار في المنطقة التي شهدت توترات متزايدة.

وبوقت إطلاق الصاروخ المضاد للدبابات من لبنان باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي، نشر حزب الله بيانًا أشار فيه إلى عمليات أخرى للجيش الإسرائيلي في نفس المنطقة.

وجاء في الإعلان أن إسرائيل اتخذت مؤخراً "خطوات خطيرة في الجزء الشمالي من قرية الغجر على الحدود. وهذا جزء لبناني تعترف به الأمم المتحدة كجزء من الأراضي اللبنانية ولا خلاف عليه".