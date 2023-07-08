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"إصلاح القضاء": تواصل الاحتجاجات في جميع انحاء اسرائيل وإعلان الثلاثاء يوم غضب

i24NEWS

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إسرائيليون يحتجون على التغييرات المقترحة في الجهاز القانوني ، في تل أبيب ، 28 يناير ، 2023.
Tomer Neuberg/Flash90إسرائيليون يحتجون على التغييرات المقترحة في الجهاز القانوني ، في تل أبيب ، 28 يناير ، 2023.

تواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد "إصلاح القضاء"

بعد أسبوع صاخب من التظاهرات والاحتجاجات في إسرائيل تظاهر الليلة، السبت، للأسبوع السابع والعشرون على التوالي، حشود من المواطنين في سلسلة من المدن المركزية في جميع أنحاء البلاد، قبل الأسبوع الأكثر دراماتيكية حتى الآن منذ أن أعلن وزير العدل ياريف ليفين الثورة القانونية في يناير كانون الثاني.

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أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي"، عن تنظيم احتجاجات واسعة "لم تشهد إسرائيل مثلها"، يوم الثلاثاء المقبل واعلانه كيوم غضب،وهذا احتجاجا على موازاة التصويت في الهيئة العامة للكنيست على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية لإضعاف المحكمة العليا.

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