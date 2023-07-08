بعد العملية في جنين: السلطة الفلسطينية تخطو خطوة دراماتيكية

أبو مازن أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية بالعودة إلى حفظ النظام في المدينة وفي المخيم

وجه رئيس السلطة الفلسطينية أجهزة الأمن للعودة إلى حفظ النظام في جنين، بما في ذلك إبعاد المسلحين وإعادة إعمار المدينة بأموال تبرعات من الجزائر والخليج، حسبما أفادت صحيفة "إيلاف" السعودية اليوم (السبت). من مسؤول أمني فلسطيني كبير. ودخلت صباح اليوم أول قوة من عناصر "الحرس الجمهوري" تمهيدا لنشر وحدات الأجهزة الأمنية في المدينة وفي المخيم ابتداء من يوم غد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طُرد نائب أبو مازن، محمود العالول ، من الجنازة الجماعية في جنين. وظهر تعبير آخر عن الغضب الشديد تجاه السلطة الفلسطينية في وقت سابق بعد أن سار شبان صوب مبنى الحكومة في جنين وصرخوا "عملاء وخونة".

واتهم المتظاهرون السلطة الفلسطينية بالتعاون مع إسرائيل وهاجموا القيادة بحقيقة أن الأجهزة الأمنية "اختبأت أثناء العملية في جنين بدلاً من حماية المسلحين والسكان من الجيش الإسرائيلي".