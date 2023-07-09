وفد إسرائيلي يزور مصر لحل أزمة الرحلات المباشرة بين مصر وإسرائيل إلى شرم الشيخ

قضايا امنية واستراتيجية شكلت خطرا على الغاء الرحلات الى شرم الشيخ

كانت الرحلات المباشرة من إسرائيل وشرم الشيخ محط تساؤل خلال الأسابيع الأخيرة بسبب مواضيع أمنية وسياسية. لكن بحسب "يسرائيل هيوم" اتضح أن هذه الأزمة في طريقها الى الحل، حيث سيغادر وفد إسرائيلي خلال الفترة القريبة الليلة الى مصر بهدف حل القضية.

ويضم الوفد الإسرائيلي ممثلين من مجلس الأمن القومي، جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسلطة الطيران المدني ووزارة المواصلات، مسؤولون مطلعون على الموضوع ظهروا ايجابيين جدا حين تحدثوا مع الموقع. وافيد أن من يعمل مؤخرا بشكل جاد للتوصل الى حل هو وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف.

تعتبر الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ جزءا من اتفاق استراتيجي بين إسرائيل ومصر، وإسرائيليون كثر حجزوا بالفعل رحلاتهم الى هذا المقصد، ومن المتوقع أن يطمئن الإسرائيليون خلال الساعة القريبة بأن يتم التوصل الى حل، وان تجري الأمور كما كان مخطط لها.

الرحلات المباشرة الى شرم الشيخ ، من المقاصد الأكثر شعبية للاسرائيليين الذي يفضلون قضاء عطلاتهم في شبه جزيرة سيناء، ويشار إلى أن الأزمة الحالية والتي من المتوقع توقعها الأسبوع القادم، طرأت بسبب عدم وجود تنسيق أمني مع الجانب المصري.