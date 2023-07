تقرير: عشرات الجنود اللبنانيين يجبرون على العودة أدراجهم بعد اجتيازهم الخط الأزرق بتدخل اليونيفل والجيش الإسرائيلي

في حادثة غير عادية وقعت الأسبوع الماضي في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية عبر عشرات الجنود في الجيش اللبناني وعدد من عناصر حزب الله، الخط الحدودي إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، على ما أفاد تقرير لإذاعة الجيش الإسرائيلي جالي تساهال.

وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، حيث رصد الجيش الإسرائيلي بضع جنود لبنانيين مسلحين يعبرون الحدود. وفقا للتقرير، فضل الجيش الإسرائيلي توخي الحذر، وامتنع عن استخدام الوسائل لتفريق المظاهرات، وحاول حل الحادث من خلال قنوات الاتصال مع قوة اليونيفيل. بعد عشرين دقيقة فقط، بقي اللبنانيون خلالها في الأراضي الإسرائيلية ورفضوا الإخلاء، تم تسوية الأمر، وعادوا إلى الأراضي اللبنانية.

هذا الحادث ينضم إلى سلسلة من الحوادث التي تتكرر في الأشهر الأخيرة على الحدود اللبنانية، بما في ذلك موقع حزب الله الذي أقيم على الأراضي الإسرائيلية في هار دوف (مزارع شبعا) - ولم يتم إخلاؤه بعد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الحادث وقع خلال أعمال هندسية روتينية قامت بها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة راميم ريدج على الحدود مع لبنان. واستمر العمل كالمعتاد".