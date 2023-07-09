تقرير: إسرائيل وإيران تتفاوضان حول صفقة لإطلاق سراح الإسرائيلية المختطفة في العراق

وفي حين تم النشر أن الفصائل المسلحة في العراق تحتجز الإسرائيلية تسوركوف زعمت مصادر أنه تم نقلها إلى إيران التي تتفاوض حول صفقة تبادل أسرى

قالت مصادر في "الحشد الشعبي" التابعة للمجموعة الشيعية العراقية المسلحة، لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد إن مفاوضات جارية للإفراج عن الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي تحتجز رهينة في العراق. وزعمت المصادر أن إيران تحاول منذ حزيران (يونيو) الماضي، الضغط على إسرائيل، عبر قناة روسية للإفراج عن معتقل إيراني.

اعتقلت السلطات الإسرائيلية يوسف شهبازي على إثر محاولاته تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في قبرص. وقالت الميليشيا المدعومة من إيران والأمن الوطني العراقي وأعضاء مجلس النواب في العراق للصحيفة إن خطف الإسرائيلية كان محاولة من جانبهم لتجديد المفاوضات المتعثرة للإفراج عن شهبازي، على ما أفاد النشر في موقع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.

وأوضح مصدر مقرب من الفصائل المسلحة في العراق أن الإسرائيلية تسوركوف محتجزة لدى كتائب حزب الله العراقي في العراق ويقوم أولئك بحراستها بناء على طلب إيران، بينما زعمت مصادر أخرى أن تسوركوف نُقلت إلى إيران.

وبعد تفجر خبر احتجاز تسوركوف في العراق، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن حكومته فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختطاف الباحثة الإسرائيلي الروسية إليزابيث تسوركوف في البلاد، إثر اتهام اسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.

وأشار العوادي إلى أنه "بما أن هذه القضية على هذا المستوى...ومتداخلة بالتالي لا يوجد أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية وتصل إلى نتائج".

هذا ونفت إسرائيل قيامها بالتقدم بطلب المساعدة من وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بالإفراج عن إليزابيث تسوركوف التي تواجدت في بغداد بغرض إجراء بحث علمي بإطار دراستها كطالبة دكتوراه في جامعة برينستون في الولايات المتحدة.