مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية ينتقد العملية الإسرائيلية في جنين

أضاف المسؤول يجب أن تنتهي دورة العنف هذه، لا يمكن أن تستمر. بحال لا يوجد حل سياسي للصراع، فسنقف في نفس المكان في غضون أسبوع وبعد شهر وبغضون عام دون أن يتغير شيء

انتقد المبعوث الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية يوم السبت إسرائيل، مشككا في "تناسب" القوة التي استخدمتها في العملية ضد الفصائل المسلحة في جنين.

وأدلى ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كين فون بورغسدورف، بهذه التصريحات أثناء ترأسه وفدا دوليا إلى المخيم في شمال الضفة الغربية.

ورددت أقواله تصريحات مشابهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي قال للصحفيين يوم الخميس "استخدمت القوات الإسرائيلية قوة مفرطة" في عمليتها التي استمرت 48 ساعة، وهي أكبر عملية نفذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات.

وقال كين فون بورغسدورف عن العملية التي قتل فيها 12 فلسطينيا من المسلحين وجندي إسرائيلي واحد "نشر الأسلحة وأنظمة الأسلحة التي استخدمت يجعلنا قلقين ومشككين في تناسب القوة الحربية خلال العملية".

وأضاف: "يجب أن تنتهي دورة العنف هذه، لا يمكن أن تستمر. إذا لم يكن هناك حل سياسي للصراع، فسنقف هنا في غضون أسبوع ، وبعد شهر، وفي غضون عام كذلك دون أن يتغير شيء".

تضم جنين عددا من الفصائل المسلحة الفلسطينية ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخيم اللاجئين بأنه "عش إرهابي" مؤكدا أن جنين "لن تكون ملاذا للإرهاب ومنفذي العمليات ضد إسرائيل".