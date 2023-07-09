رئيس الأركان هرتسي هليفي: لا نملك الصلاحية لرفض الخدمة وليّ الأوامر

هدد 110 من المتطوعين في سلاح الجو في رسالة بعثوا بها لوزير الأمن ورئيس الأركان بأنه إذا تم المضي بالعمل على بنود خطة الإصلاح فسوف يرفضون التطوع في خدمة الاحتياط

لدى حضوره مراسم تبادل قائد المنطقة الجنوبية الأحد، قال رئيس الأركان هرتسي هاليفي منتقدا بشدة كل من يهدد بعدم الامتثال للخدمة في الجيش "تلزمنا هذه الأيام بالتركيز على المهمة الأمنية والتماسك الذي يدعمها، ليس لدينا الصلاحية في الواقع الحالي لعدم الامتثال للخدمة بوجه كل تحد ومهمة".

ودفعت التطورات المتسارعة بخصوص التعديلات القضائية قبل أسبوعين، أعضاء سابقين في الشاباك إلى تحذير نتنياهو من الوضع الذي قد ينشأ بحال لم توقف الحكومة على الفور التشريع الخاص ببند المعقولية الذي يضمن للقضاء سلطته في مراقبة القرارات الحكومية.

وجاء في الرسالة: "نحن المئات من متقاعدي الشاباك المطلعين بشكل وثيق على الأنظمة الحيوية في جهاز الأمن، والتعقيدات التي تميز المجتمع الإسرائيلي، ندعو رئيس الوزراء ووزير الأمن إلى وقف التشريع على الفور ووضعه جانبا".

كما هدد 110 من المتطوعين في سلاح الجو ضمن رسالة بعثوا بها لوزير الأمن يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بأنهم سيرفضون التطوع في خدمة الاحتياط بحال واصلت الحكومة المضي بالعمل على بنود خطة الإصلاح الإشكالية وبضمنها بند المعقولية".