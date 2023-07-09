الولايات المتحدة تعلن مقتل قيادي بارز في "داعش" شرقي سوريا

ومن جهته قال، الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لقد أوضحنا أننا نظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة"

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأحد ، عن مقتل القيادي في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أسامة المهاجر، في سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إن "غارة جوية في المنطقة الشرقية من سوريا أسفرت عن مقتل أسامة المهاجر وأن المؤشرات الأولية تظهر عدم سقوط قتلى في صفوف المدنيين في الغارة".

ومن جهته قال، الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لقد أوضحنا أننا نظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة"، وأَاف "داعش لا تزال تشكل تهديدًا، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضًا."

كما أكد البيان هدف الجيش المتمثل في منع التخطيط لهجمات عدائية لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

وجاء في البيان أن "هذا سيعطل ويضعف قدرة داعش على التخطيط وتنفيذ هجمات عدائية. ومع ذلك، فإن عمليات القيادة المركزية ضد داعش، إلى جانب القوات الشريكة في العراق وسوريا، ستستمر من أجل تحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربة أمس الجمعة، نفذتها طائرات بدون طيار MQ-9s نفسها التي تعرضت لمضايقات من قبل الطائرات الروسية في وقت سابق من اليوم، في مواجهة استمرت قرابة ساعتين.