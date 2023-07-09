الرئيس الأمريكي : "إسرائيل والسعودية بعيدان جدا عن اتفاق التطبيع"

وأشار الرئيس الأمريكي في كلماته، رغم هذا إلى أن هناك "تقدما".

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، خلال مقابلة مع قناة CNN، "لا يزال هناك طريق طويلة لنقطعه قبل للتطبيع بين إسرائيل والسعودية"، وأضاف "ما زلنا بعيدين جدا عن اتفاق التطبيع، لا تزال هناك نقاط كثيرة يجب مناقشتها".

في حين أن السعودية ليس لديها مشاكل حقيقية مع إسرائيل، قال الرئيس الأمريكي، إن السلام مع إسرائيل "سيعتمد على ما هو مطلوب من المملكة لتحقيق التطبيع، مثل تحالف أمني بين الرياض وواشنطن وإسرائيل، ولكن أيضًا ما يمكن أن يحصل عليه في المقابل، وهو برنامج نووي مدني ".

وأشار الرئيس الأمريكي في كلماته، رغم هذا إلى أن هناك "تقدما". تأتي كلمات الرئيس الإسرائيلي فيما الوقت الذي أعرب فيه وزير الخارجية الإسرائيلي مؤخراً عن تفاؤله إزاء تطبيع وشيك بين الجانبين.

تروّج اسرائيل والولايات المتحدة لخطة سرية لربط طريق بري يمتد بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، والذي سيمر من الخليج مباشرة إلى الموانئ البحرية الإسرائيلية. وذلك بهدف تصدير البضائع من الشرق إلى أوروبا عبر إسرائيل، ومن ثم أيضًا حركة السياح.