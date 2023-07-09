احباط عملية طعن في محطة القطار الخفيف في القدس وتحييد المنفذة

وتوجه قائد الشرطة يعكوف شبتاي إلى مكان الحادث بعد دقائق معدودة من وقوع العملية، بعدما كان يتواجد في مقر للشرطة قريب من موقع الحادث.

احبطت اليوم الأحد، عملية طعن في محطة القطار الخفيف في مدينة القدس، من قبل حارس القطار، وتم تحييد المنفذة وإعتقالها بدون تسجيل اية اصابات أخرى ، والتي اعتقلتها السلطات الأمنية لاحقا

وتوجه قائد الشرطة يعكوف شبتاي إلى مكان الحادث بعد دقائق معدودة من وقوع العملية، بعدما كان يتواجد في مقر للشرطة قريب من موقع الحادث.

وتم تحييد المشتبه بها من قبل حارس القطار ويتم علاجها بعد اصابتها بصورة طفيفة. وقد تم استدعاء العديد من قوات الشرطة إلى مكان الحادث وأغلق مكان الحادث بغرض جمع النتائج والتحقيق.

وفي أعقاب الحادث، أعلن القطار الخفيف أنه لن يكون هناك خدمة قطارات بين محطتي "جفعات همبتار" ومحطة "شير نابلس".