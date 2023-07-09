تقرير: الإدارة الأمريكية تدرس تقديم "بادرات حسن نية" إسرائيلية للفلسطينيين كجزء من اتصالات التطبيع مع السعودية

بحسب التقرير هذه المحادثات جارية منذ أسابيع لكن احتمالات مثل هذه الخطوة غير معروفة

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية خطوات يمكن أن تفسر بأنها "بادرة حسن نية" من جانب إسرائيل للفلسطينيين، في إطار المحاولات لدفع العلاقات الإسرائيلية- السعودية. وطرح الموضوع خلال محادثات أجراها مسؤولون أمريكيون مع إسرائيل والفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خلال زيارة الديبلوماسية الأمريكية باربرا لايف الشهر الماضي.

الإدارة الأمريكية تريد التركيز على أفكار تساهم بتقوية السلطة الفلسطينية ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتقليل الاحتكاك بين قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية والسكان الفلسطينيين، جاء هذا بحسب ما صرح به مسؤولان مطلعان على تفاصيل المحادثات لصحيفة "هآرتس". تهدف الإدارة الأمريكية لاعداد مجموعة من الخطوات التي تكون مقبولة على إسرئيل وتساعد السلطة الفلسطينية، والتي يمكن عرضها للسعودية على أنها"انجاز" لصالح الفلسطينيين.

احتمالات نجاح مثل هذه الخطوة ليست واضحة، خصوصا بسبب تشكيلة الحكومة الحالية في إسرائيل والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية. مسؤولون أمريكيون عبروا عن مخاوف أيضا بأن بادرات اقتصادية فقط يمكن أن تواجه معارضة من جانب وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو. من الجانب الفلسطيني عبروا عن مخاوف أمام الأمريكيين بأن بادرات إسرائيلية ستتحول الى الى مجرد وعود "على الورق" فقط ولن تتحقق

وقال شخص شارك في النقاشات حول الموضوع لهآرتس إن "الفلسطينيين يخشون من أن يقوم الأمريكيون بخداعهم". وبحسبه "هم (الامريكيون) يقومون باستعراض بادرات لا يوجد لها تأثير حقيقي على أرض الواقع، لكن سموتريش وبن غفير بأي الأحوال سيعارضون ذلك. في هذه المرحلة، الأمريكيون سيقولون الى أي مدى نتنياهو يضغط على وزراءه ويتلقى انتقادات من حكومته. كل هذا سيساعد إسرائيل أمام السعودية، لكن لن يخرج منه أي أمر حقيقي لصالح الفلسطينيين".

ايضا يوجد خلاف داخل الإدارة الأمريكية الى اي مدى هذه الخطوة فعالة. عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون على القضية يعتقدون أنه على ضوء تركيبه الحكومة الحالية في إسرائيل- لا يوجد احتمال لدفع خطوات ستؤثر بشكل كبير على رفاهية المواطنين أو استقرار السلطة الفلسطينية. اضافة لذلك إدارة بايدن تتهم إسرائيل بأنها لم تستكمل الخطوات التي التزمت بها في مؤتمر العقبة قبل خمسة أشهر".

وعقد الكابينيت الاسرائيلي اليوم اجتماعا ناقش المخاطر التي تهدد استقرار السلطة الفلسطينية , وحذر كل من رئيس هيئة الاركان هرتسي هاليفي، ومنسق أعمال الجكومة في المناطق غسان عليان خلال الاجتماع من تواصل ضعف السلطة الفلسطينية.