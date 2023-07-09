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حكومة نتنياهو تتبنى قرارا لمنع انهيار السلطة الفلسطينية

i24NEWS

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بنيامين نتنياهو خلال التصويت في لجنة اختيار القضاة في الكنيست ، 14 يونيو ، 2023
Yonatan Sindel/Flash90بنيامين نتنياهو خلال التصويت في لجنة اختيار القضاة في الكنيست ، 14 يونيو ، 2023

وتم تبني القرار، الذي قدمه رئيس الوزراء نفسه إلى مجلس الوزراء، بأغلبية 8-1 مع امتناع وزير واحد عن التصويت.

صوتت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تبني قرار من شأنه أن تعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية.

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وتم تبني القرار، الذي قدمه رئيس الوزراء نفسه إلى مجلس الوزراء، بأغلبية 8-1 مع امتناع وزير واحد عن التصويت.

ويدعو اقتراح نتنياهو الحكومة الإسرائيلية إلى المساعدة في إنقاذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بينما تعمل على محاربة إجراءات السلطة الفلسطينية التي تضر بإسرائيل. 

وجاء في الاقتراح: "في ظل عدم وجود تغيير في التقييم الوطني، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع دفع مطالبتها بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية،  من التحريض في جهاز التعليم. ودفع المعاشات  لعائلات السجناء الفلسطينيين والبناء غير القانوني في المنطقة C".

وفي بيان رسمي عقب التصويت، أوضحت الحكومة أن قوات الأمن الإسرائيلية "ستواصل العمل بتصميم لإحباط التطرف".

ويأتي تبني الاقتراح في وقت تكافح فيه السلطة الفلسطينية للحفاظ على سلطتها في أجزاء من شمال الضفة الغربية.

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