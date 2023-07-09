مصر تستضيف قمة "دول جوار السودان" الأسبوع المقبل

وشددت الرئاسة المصرية أن القمة ستسعى إلى اتخاذ خطوات لحل أزمة السودان وحقن دماء الشعب السوداني.

أكدت رئاسة الجمهورية المصرية ، اليوم الأحد، عن استضافت مصر لمؤتمر "قمة دول جوار السودان"، في 13 من يوليو/تموز الجاري أي الخميس المقبل، من أجل "بحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، و ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة"

وشددت الرئاسة المصرية أن القمة ستسعى إلى اتخاذ خطوات لحل أزمة السودان وحقن دماء الشعب السوداني.

وجاء في بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن المؤتمر يأتي "في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان".

كما يأتي المؤتمر لـ "اتخاذ خطوات لحلّ الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل".

وكان "العربي الجديد" قد انفرد بخبر المؤتمر الذي تُعدّ له مصر، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مصرية، قالت إن القاهرة وجهت الدعوة لقادة كل من ليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإريتريا، لمناقشة سبل وقف الاقتتال الدائر منذ 15 إبريل/نيسان الماضي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.