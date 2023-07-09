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العثور على بقايا قذيفة في بلدة إسرائيلية قريبة من جنين

i24NEWS

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الجيش الاسرائيلي يغلن العثور على بقايا قذيفة في بلدة اسرائيلية قرب جنين
IDF spokemanالجيش الاسرائيلي يغلن العثور على بقايا قذيفة في بلدة اسرائيلية قرب جنين

الجيش الاسرائيلي يقول انه لم يتم العثور على مواد متفجرة بها وعثر عليها بلدة رام اون الاسرائيلية القريبة من جنين

عثر مساء اليوم عن بقايا قذيفة في منطقة المقبرة في البلدة الاسرائيلية رام-اون، جنوبي مدينة العفولة شمالي إسرائيل. ووصل خبراء متفجرات من قبل الشرطة الاسرائيلية لإجراء التحقيقات اللازمة حول الموضوع.  

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يبدو أن بقايا القذيفة على ما يبدو نتيجة للقذيفة الثانية التي أطلقت من جنين قبل أسبوعين، حيث زعمت مجموعة فلسطينية إطلاقها تجاه بلدات إسرائيلية.  

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الإسرائيلي أن بقايا قذيفة بدائية عثر عليها بوقت سابق اليوم من قبل رجل أمن في بلدة رام اون. وبعد فحص النتائج من قبل خبراء المتفجرات، تبين أن الحديث يدور عن قذيفة بدائية قديمة، ولم يتم العثور على مواد متفجرة في بقاياها. 

 

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