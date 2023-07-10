إسرائيل: موجة حر شديدة تجتاح البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء

وفي بيسان يتوقع أن تزيد درجة الحرارة على 42 درجة عن الأربعاء ولمدة خمسة أيام متتالية على الأقل، مع ذروة متوقعة كما ذكر الخميس عند 46 درجة.

تستعد إسرائيل لموجة حر طويلة تضرب البلاد غدا الثلاثاء، تصل إلى 46 درجة في بعض المدن بما في ذلك مدينة بيسان. وستكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد اعتبارًا من الغد وستبلغ ذروتها الخميس القادم والتي ستمثل أول موجة حرارة شديدة في الصيف، ومن المفترض أن تستمر لمدة أسبوع تقريبًا.

وستكون درجات الحرارة أعلى من 30 درجة في جميع أنحاء البلاد، وأكثر من 40 درجة في الجنوب والشرق. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة على الساحل يوم الخميس، لكن الرطوبة ستكون عالية جدًا بحيث تصل إلى 42 درجة.

وفي بيسان يتوقع أن تزيد درجة الحرارة على 42 درجة عن الأربعاء ولمدة خمسة أيام متتالية على الأقل، مع ذروة متوقعة كما ذكر الخميس عند 46 درجة. وفي طبريا 44 درجة وفي ايلات 43 والقدس 36 وتل ابيب 32.

بالإضافة إلى أن البحر سيكون شديد الوطأة وخطيرًا للسباحة ، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى أكثر من متر ودرجة حرارة الماء ستكون 28 درجة.