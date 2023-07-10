الجيش الإسرائيلي يحبط هجوما بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية وتحييد المنفذ

وأفاد مصدر أمني أن "المنفذ تمكن من إلقاء العبوة وإطلاق عدة رصاصات على مقاتلين من الجيش الإسرائيلي ولم تقع إصابات بين الإسرائيليين"

قام جنود الجيش الإسرائيلي بتحييد مسلح فلسطيني خرج من سيارة وبيده عبوة ناسفة محاولاً مهاجمة حاجز عسكري في مستوطنة قرب رام الله.

وأفاد مصدر أمني أن "المنفذ تمكن من إلقاء العبوة وإطلاق عدة رصاصات على مقاتلين من الجيش الإسرائيلي ولم تقع إصابات بين الإسرائيليين".

وأضاف المصدر الأمني، أن "أن قوات الجيش الإسرائيلي الذين تعرفوا على المنفيذ قاموا باطلاق النار عليه وقتلوه".

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب بلال إبراهيم قدح (33) عامًا لقي مصرعه قرب قرية دير نظام غرب رام الله.