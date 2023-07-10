قائد اليونيفيل يبلغ الحكومة اللبنانية بالمطالبة الإسرائيلية بإزالة خيام حزب الله

وقال بو حبيب، "نقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة الخيمة فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية"

التقى القائد العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجنرال ارولدو لازارو ، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، اليوم الاثنين، وأبلغهما بالمطالبة الإسرائيلية بإزالة خيمة حزب الله.

وقال بو حبيب، "نقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة الخيمة فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية"، وهذا يعني أن لبنان يطالب بانسحاب خيمة حزب الله مقابل وقف الأشغال الإسرائيلية في شمال الغجر.وكانت السلطات الإسرائيلية تجري اتصالات عبر قنوات دبلوماسية من أجل الضغط على لبنان لإخلاء الخيام التي أقامها حزب الله منذ نحو شهرين على الجانب الإسرائيلي من الحدود في مزارع شبعا أو هاردوف وفق التسمية الإسرائيلية.

وكان تقرير سابق قد كشف أن حزب الله اللبناني أزال إحدى الخيمتين اللتين أقامهما في مزارع شبعا داخل الحدود الإسرائيلية، على بعد أمتار قليلة من الحدود اللبنانية.