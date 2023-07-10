رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرين يعلن عودته لمزاولة مهامه

دبج تغريدته بالجملة التالية "إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل" في إشارة إلى التهم التي وجهت إليه في السابق.

أعلن رئيس مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين، على حسابه الرسمي على تويتر "عودته" إلى منصبه، قائلا "أنا جد سعيد بالعودة إلى بلدي الثاني المغرب الغالي لإتمام مهامي النبيلة التي تسعى لتقوية وتثمين الروابط بين الدولتين" كما دبج تغريدته بالجملة التالية "إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل" في إشارة إلى التهم التي وجهت إليه في السابق، وكانت السبب في غيابه عن إدارة المكتب لفترة حوالي عشرة أشهر.

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وكان رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب شاي كوهين، قد أعلن، السبت المنصرم، انتهاء مهامه في الرباط، ويأتي هذا بعد أربعة أشهر من شغله المنصب خلفا لديفيد غوفرين، وقال في تغريده على حسابه في "تويتر"، "وأود أن أنتهز الفرصة لمشاركة عبارات الشكر معكم بعد أربعة أشهر كرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط. كنت جد فخور خلال هذه الأشهر بإنجازاتنا الثنائية والتطورات الإيجابية التي نشهدها يوماً بعد يوم في جميع المجالات".

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وفي السياق كانت مصار خاصة لـ i24NEWS i24NEWS، قد أكدت في شهر يونيو/حزيران المنصرم، على أن غوفرين سيعود إلى المغرب، على الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية رفض "تأكيد أو نفي" الخبر.

وكانت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أكدت في مارس/آذار المنصرم، عودة ديفيد غوفرين إلى الرباط، موضحة حينها أن القرار تم اتخاذه بعد انتهاء التحقيق معه في قضية التحرش الجنسي والفساد المالي.

وتأتي عودة ديفيد غوبرين إلى المغرب بعد أسبوع من الزيارة التي قام بها المستشار الملكي أندريه أزولاي إلى إسرائيل، لتسلم وسام الشرف الرئاسي تقديرا لالتزامه بالسلام بين إسرائيل وفلسطين.