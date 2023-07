رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرين يعلن عودته لمزاولة مهامه

أعلن رئيس مكتب الإتصال الإسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين، على حسابه الرسمي على تويتر "عودته" إلى منصبه، قائلا "أنا جد سعيد بالعودة إلى بلدي الثاني المغرب الغالي لإتمام مهامي النبيلة التي تسعى لتقوية وتثمين الروابط بين الدولتين" كما دبج تغريدته بالجملة التالية "إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل" في إشارة إلى التهم التي وجهت إليه في السابق، وكانت السبب في غيابه عن إدارة المكتب لفترة حوالي عشرة أشهر.

