إسرائيل: الشرطة صادرت أكثر من 1000 قطعة سلاح غير مرخصة منذ بداية العام الجاري

الجيش الإسرائيلي صادر 962 قطعة سلاح غير مرخضة ومئات العبوات الناسفة في 1307 مصادرة مختلفة منذ بداية العام الجاري

قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي صادر 962 قطعة سلاح غير مرخضة ومئات العبوات الناسفة في 1307 مصادرة مختلفة منذ بداية العام الجاري.

وأشارت الشرطة إلى أن "حوالى خمسة أسلحة غير مرخصة يتم ضبطها يوميا، شملت البنادق 163 بندقية هجومية مثل أسلحة AR-15 و 47 بندقية، كانت غالبية الأسلحة النارية المصادرة أسلحة مرتجلة مثل رشاشات كارلو بالإضافة إلى هذه الأسلحة، عثرت الشرطة على 117،077 طلقة من عيارات وأنواع مختلفة وصادرت 930 قطعة سلاح ناري وهمية".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية "منذ بداية العام الجاري أحبطت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 40 حادثة كان فيها مجرمون على وشك إطلاق النار لإيذاء الناس"، وذكرت "لم تكن الأسلحة النارية هي الأسلحة الوحيدة التي صادرتها الشرطة في النصف الأول من العام الجاري" وصادرت الشرطة 316 قنبلة يدوية من مختلف الأنواع و 131 عبوة ناسفة أخرى و 2651 لعبة نارية.

منذ بداية العام ، وخلال العام الحالي قتل حتى الآن حوالي 115 من العرب في إسرائيل معظم الضحايا هم من الشباب، لكن فئات أخرى بشكل متزايد تقع ضحية الجريمة المرتبطة بالأسلحة غير المرخصة والنزاعات العائلية والجريمة المنظمة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد استهل الجلسة الحكومية خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم، بالتعقيب على العنف الذي ضرب المجتمع العربي في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، حيث قال: "نحن مصممون على محاربة هذه الظاهرة الإجرامية ومن يقف على رأسها- المنظمات الإجرامية.

سأعقد لهذا الغرض لقاء خاصا لدمج الشاباك في الجهود المستهدفة ضد عائلات الجريمة. أنا أصر على دخول الشاباك على الفور". وأضاف نتنياهو "حكومتنا خصصت ميزانيات ضخمة للشرطة بغية توظيف المزيد من آلاف ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي، لكن كل هذا يتطلب وقتًا - وليس لدينا وقت. الاغتيالات في الوسط العربي اتخذت شكل ضربة على مستوى الدولة".

وتابع نتنياهو: "أذكركم بأن الحكومات برئاستي أنشأت 10 مراكز شرطة في المجتمع العربي، في حين انعدم تقريبا وجود مثل تلك المراكز من قبل. وكاستمرارية لتلك السياسة، خصصت حكومتنا ميزانيات ضخمة للشرطة لتوظيف آلاف آخرين من ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي. لكن إنشاء هذه القوات واستيعابها وتدريبها يستغرق وقتًا - وليس لدينا وقت. لهذا أصر على الدفع بالشاباك في الحملة على الفور.