اعلنت كتيبة العياش التابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، عن إطلاق قذيفتين من مدينة جنين نحو بلدة شاكيد الاسرائيلية المحاذية لمدينة جنين في شمال الضفة الغربية.

ونشرت العياش فيديو وثقت فيه اطلاق صاروخين تجاه مستوطنة شاكيد شمالي الضفة الغربية، وبحسب الفيديو، يدور الحديث عن قذيفة من طراز "قسام 1" ، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يفحص الفيديو.

تأتي هذه الادعاءات عن إطلاق صواريخ على خلفية اعلان المجلس الاقليمي الجلبوع أمس العثور عن شظايا صاروخ، سقطت في مقبرة في بلدة رام- اون الاسرائيلية القريبة من جنين، وذكر البيان الصادر أن الحدث تمت معالجته من جانب خبراء المتفجرات من قبل الشرطة، في المقابل أجرى الجيش الاسرائيلي تحقيقا حول الحدث للتأكد من موعد إطلاق القذيفة. المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال إنه تم العثور على شظايا قذيفة من جانب رجل أمن في البلدة الاسرائيلية، وبعد فحص أجري من جانب خبراء المتفجرات تبين أن القذيفة قديمة، ولا تحتوي على مواد متفجرة.