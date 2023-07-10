بيروت: خيام حزب الله موجودة على الأراضي اللبنانية

"الخيمة كانت على الأراضي اللبنانية، وإن المجتمع الدولي عليه التزام بإلزام إسرائيل بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 1701"

ذكرت بيروت، اليوم الإثنين، أن "خيمة حزب الله موضوع الخلاف مع إسرائيل تقع في الأراضي اللبنانية"، وقالت رئيسة مجلس النواب اللبناني نافية بري، إن "الخيمة كانت على الأراضي اللبنانية، وإن المجتمع الدولي عليه التزام بإلزام إسرائيل بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 بالانسحاب من المنطقة الواقعة شمال قرى العجر في حفات شبعا وكفرشوفة ".

ومن جهته قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب "نقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة الخيمة فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية، وهذا يعني أن لبنان يطالب بانسحاب خيمة حزب الله مقابل وقف الأشغال الإسرائيلية في شمال الغجر"

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله إن "إسرائيل تحاول ضم الجزء الشمالي من كفار العجر في منطقة جبل دوف، وتؤجج احتمالات التصعيد وبحسب قوله، فإن وضع السياج والجدران الخرسانية حول هذه القرى وداخل الأراضي اللبنانية يفتح الباب أمام احتمال نشوب صراع، وهكذا يتذكر أن نزاعًا مشابهًا بشأن الحدود البحرية العام الماضي كاد أن يؤدي إلى أعمال عدائية بين إسرائيل وحزب الله"

وكان القائد العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجنرال ارولدو لازارو، قد التقى برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، اليوم الاثنين، وأبلغهما بالمطالبة الإسرائيلية بإزالة خيمة حزب الله.

وأجرت السلطات الإسرائيلية اتصالات عبر قنوات دبلوماسية من أجل الضغط على لبنان لإخلاء الخيام التي أقامها حزب الله منذ نحو شهرين على الجانب الإسرائيلي من الحدود في مزارع شبعا أو هاردوف وفق التسمية الإسرائيلية.

وكان تقرير سابق قد كشف أن حزب الله اللبناني أزال إحدى الخيمتين اللتين أقامهما في مزارع شبعا داخل الحدود الإسرائيلية، على بعد أمتار قليلة من الحدود اللبنانية.

جدير بالذكر أنه قبل شهرين، أقام حزب الله اللبناني خيمة في الأراضي الإسرائيلية، على بعد أمتار قليلة من الحدود اللبنانية، و تعهدت إسرائيل بالمرور عبر القنوات الدبلوماسية لتسوية النزاع، وطالبت الأمم المتحدة وحلفائها الغربيين بالتدخل. بعد ذلك أزال حزب الله إحدى الخيمتين اللتين نصب فيهما رجالاً، في ما بقيت الثانية هناك. يبدو أن الوضع على الحدود متقلب للغاية مع وقوع تبادل لإطلاق النار في المنطقة ودخل رجال حزب الله الأراضي الإسرائيلية قبل بضعة أيام