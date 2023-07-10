إسرائيل :توجيه لوائح اتهام لثلاثة شبان عرب بتهمة "دعم حركة حماس"

النيابة العامة وجهت لائحة اتهام بحق الشبان الثلاثة واتهمتهم بدعم حركة حماس

اعلن جهاز الأمن العام الشاباك والشرطة الاسرائيلية عن اعتقال ثلاثة شبان عرب من شمالي البلاد للاشتباه بدعمهم لحركة حماس، حيث وجهت بحقهم لوائح اتهام باستخدام أسلحة لأغراض عدائية.

ووفقا للائحة الاتهام التي قدمت في المحكمة المركزية في الناصرة بحق الثلاثة من قبل النيابة العامة، انه ابتداء من 2022 تحول الشاب مبين يونس (19 عاما) من قرية الرينة شمال إسرائيل الى مؤيد لحركة حماس، في إطار دعمه هذا قام بنشر بشبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات دعم وتأييد لحركة حماس ونشاطاته، بما في ذلك الهجمات العدائية للحركة.

وذكرت لائحة الاتهام ان الشبان قاموا بتجهيز زجاجات حارقة مع شابين آخرين لالقاءها في احتجاجات نظمت في القرية على خلفية الأحداث في الحرم القدسي، وذكر انه خلال التحقيقات ظهر يونس كمتضامن مع حركة حماس واضافت انه ورفاقه تابعوا مضامين لحركة حماس بمواقع التواصل، وخلال زيارتهم الى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان شاركوا في وقفات مع ارتداء علم حماس، وذكرت اللائحة ان يونس صور نفسه من داخل المسجد الأقصى وهو يتضامن مع حركة حماس.