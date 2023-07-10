السلطة الفلسطينية ترفض الشروط التي وضعتها إسرائيل للمساعدة وتعتبرها "ابتزازا"

“الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها لنا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز”

رفضت السلطة الفلسطينية مطالب إسرائيل مقابل مساعدتها لمنع انهيارها المالي، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن "الشروط التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية ترقى إلى مستوى الابتزاز"وتابع “الحديث عن إعادة مشروطة لأموال الضرائب الفلسطينية بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أو وقف صرف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى أمر لن يتم ونحن ماضون في ذلك" واستبعد اشتية احتمال توقف الفلسطينيين عن أعمال البناء في المنطقة ج من الأراضي الفلسطينية.

وأكد اشتية على أن “الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها لنا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز”.

وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن مطالب إسرائيل بالمساعدة "هي استمرار للإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال لإضعاف السلطة الفلسطينية".

ويأتي هذا الموقف الذي اتخذته السلطة الفلسطينية غداة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية، والذي تعهدت بتعزيز السلطة الفلسطينية المهددة بالإفلاس، مقابل بوادر حسن نية من رام الله.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،قد صوتت، أمس الأحد، على تبني قرار من شأنه أن تعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، وتم تبني القرار، الذي قدمه رئيس الوزراء نفسه إلى مجلس الوزراء، بأغلبية 8-1 مع امتناع وزير واحد عن التصويت.

ويدعو اقتراح نتنياهو الحكومة الإسرائيلية إلى المساعدة في إنقاذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بينما تعمل على محاربة إجراءات السلطة الفلسطينية التي تضر بإسرائيل. وجاء في الاقتراح: "في ظل عدم وجود تغيير في التقييم الوطني، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع دفع مطالبتها بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية، من التحريض في جهاز التعليم. ودفع المعاشات لعائلات السجناء الفلسطينيين والبناء غير القانوني في المنطقة C".

وفي بيان رسمي عقب التصويت، أوضحت الحكومة أن قوات الأمن الإسرائيلية "ستواصل العمل بتصميم لإحباط التطرف" ويأتي تبني الاقتراح في وقت تكافح فيه السلطة الفلسطينية للحفاظ على سلطتها في أجزاء من شمال الضفة الغربية.