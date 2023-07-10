طهران: السجن ستة أعوام لمغني راب إيراني أوقف على خلفية الاحتجاجات بتهمة "الإفساد في الأرض"

كان مغنّي الراب توماج صالحي الذي يحظى بشهرة واسعة في إيران، قد دعم عبر أغانيه ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

أفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية الإخبارية، أن القضاء الإيراني حكم بالسجن ستّة أعوام، اليوم الإثنين، على مغنّي الراب توماج صالحي الموقوف على خلفية دعمه الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد وفاة مهسا أميني، مشيرة إلى أن "صالحي حُكم عليه بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر بعد إدانته بالإفساد في الأرض"، وفق ما قالت محاميته رزا اعتماد أنصاري.

وأشارت محامية المغتي، اليوم الإثنين، إلى أنّ صالحي سيُمنع عن أيّ نشاط موسيقي لعامين، إلا أنّ القضاء برّأه من تهمتي "إهانة المرشد الأعلى" للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي و"التواصل مع دول معادية".وأوضحت اعتماد أنصاري أنّ المغنّي كان قيد الحبس الافرادي في سجن دستركَرد وسط إيران، ونُقل إلى عنبره الرئيسي.

وكان مغنّي الراب توماج صالحي الذي يحظى بشهرة واسعة في إيران، قد دعم عبر أغانيه ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، الاحتجاجات التي اندلعت اعتبارا من منتصف أيلول/سبتمبر على خلفية وفاة أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

ووجّه القضاء الإيراني إلى صالحي في تشرين الثاني/نوفمبر تهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، والإضرار بأمن البلاد، و"التعاون مع دول معادية للجمهورية الإسلامية" و"التحريض على العنف".وأعرب فنّانون أجانب في الفترة الماضية عن دعمهم لصالحي، مبدين خشيتهم من أن يكون مصيره الإعدام.