إسرائيل: امرأة تفقد طفلها بعد إصابتها بهجوم دهس في تل أبيب

أعربت غابريوت التي حملت بعد عامين من علاج العقم، عن ألمها قائلة "منذ أن فقدت طفلي، كان من الصعب علي أن أنظر إلى نفسي".

فقدت الإسرائيلية سيبا غابريوت، البالغة من العمر 31 عامًا، طفلها الذي كانت تحمله بعد إصابتها بجروح خطيرة في هجوم دهس في شارع بنحاس روزين في تل أبيب الأسبوع المنصرم، وأعربت غابريوت التي حملت بعد عامين من علاج العقم، عن ألمها قائلة "منذ أن فقدت طفلي، كان من الصعب علي أن أنظر إلى نفسي".

و من جهته قالت إدارة مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، حيث تعالج، أمس الأحد، إن حالتها تحسنت بشكل كبير، وإنها الآن في حالة قلقة"

وفي السياق تحسنت حالة ريبيكا شينفيلد، 48 عاما، وهي ثاني امرأة أصيبت بجروح خطيرة في الهجوم. وتأتي محنة هذا الهجوم بعد ألم كبير آخر لها، بعد أن فقدت أختها قبل ثمانية أشهر فقط.

وأصيب في هجوم دهس بالسيارة تسعة أشخاص الذي نفذه فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما من أعضاء حركة حماس، تم تحيده على يد مدني مسلح.

وفي السياق كان مستشفى بيلينسون بإسرائيل، حيث يتلقى العلاج ضحايا الهجوم الذي وقع، الثلاثاء المنصرم، في شمال تل أبيب، أن "حالتان في حالة حرجة، وثلاثة منهم قد تحسنت وأن حياتهم لم تعد في خطر".وقال المستشفى في بيان له، "لا تزال امرأتان تتعالجان تم إدخالهما إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين تتم معالجة اثنان من المصابين بجروح أقل خطورة في ايخيلوف في أقسام جراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام".

وتحسنت حالة الجرحى الذين تم إدخالهم إلى مستشفى بيلينسون بين عشية وضحاها، حيث تم إجراء عملية جراحية لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا في حالة متوسطة مع طعنة في بطنه.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال رجل يبلغ من العمر 76 عامًا مصابًا بطعنات متوسطة في الصدر في العناية المركزة، بينما تمكن رجل آخر يبلغ من العمر 66 عامًا مصابًا بإصابات طفيفة في الوجه من العودة إلى المنزل في المساء.