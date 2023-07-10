تقرير: الرئيس مجمود عباس في زيارة متوقعة إلى جنين قريبا

هذه الزيارة من الممكن أن تجري الأربعاء القادم وليس من المعروف ان كان سيزور خلالها مخيم جنين

يخطط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زيارة جنين الأربعاء القادم في زيارة تعتبر استثنائية، بعد أسبوع من انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، جاء هذا على لسان مصدرين فلسطينيين لهيئة البث الرسمية "كان"، وليس من المعروف حتى الآن إن كانت زيارته ستشمل مخيم جنين والتي جرت فيها العملية العسكرية، أم أنها ستكون زيارة عامة إلى المدينة.

زيارة أبو مازن الى جنين تعتبر حدثا نادرا الى حد ما، حيث أنه لم يزر المدينة على مدار سنوات طويلة. وعلى ما يبدو فإن هذه الزيارة جاءت بعد فقدات السلطة الفلسطينية سيطرتها على أجزاء معينة من محافظة جنين على رأسها مخيم جنين.

ويشار إلى أن المجلس الأمني المصغر (الكابينيت) اجتمع في وقت سابق امس على ضوء التصعيد الأمني الأخير، حيث ناقش الوزراء خلال الاجتماع تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية لمساعدة بتقوية مكانتهاـ الا أن وزراء من الصهيونية الدينية غضبوا من الخطوة وعارضوا الخطوة على ضوء العمليات الأخيرة، على رأسهم الوزير بتسلئيل سموتريش.

وأفيد الاسبوع الماضي أن جهاز الأمن الإسرائيلي أوصى خلال الأيام الأخيرة رئيس الحكومة الاسرائيلية القيام بخطوات لتقوية وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، وذلك على ضوء ضعفها المتزايد الذي تجلى في فقدان سيطرتها على المنطقة.