قبل التصويت، أعلن منظمو الاحتجاج أنه سيكون هناك "يوم اضطراب" في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، إذا مر مشروع القانون قراءته الأولى

أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون"حجة المعقولية" الإسرائيلي المرحلة الأولى من ثلاثة مراحل، مع خطط لاستكمال التشريع قبل نهاية يوليو/تموز الجاري. واحتجاجا على ذلك، تنظم مظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل اليوم الثلاثاء.

في وقت متأخر من ليلة الاثنين، أقر البرلمان الإسرائيلي مشروع القانون خلال مرحلته الأولى المكونة من ثلاثة في الكنيست. ومن المقرر، اليوم الثلاثاء، احراز تقدم في مشروع القانون من خلال لجنة الدستور والقانون والعدالة. في ما طالب التحالف المعارضة بالمشاركة في المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق واسع.

ووقع سجال حاد بين الوزير ليفين وزعيم المعارضة يائير لبيد، عرض خلاله الوزير على يائير لبيد أن يحضر إلى مكتبه بعد التصويت للتحاور دون وسطاء. وأوضح "لن أعود إلى منزل الرئيس لإضاعة الوقت"، في اشارة الى رفضه العودة الى طاولة المباحثات التي تجري برعاية الرئيس الإسرائيلي حول تغييرات الإصلاح القضائي.

قبل التصويت، أعلن منظمو الاحتجاج أنه سيكون هناك "يوم اضطراب" في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، إذا مر مشروع القانون قراءته الأولى، بما في ذلك مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل. اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان خلال جلسة التصويت مساء الاثنين.

"حجة المعقولية" الذي وعدت الحكومة الائتلافية الحالية بتغييره منذ انتخابها من شأنه أن يغير الطريقة التي يمكن أن تتدخل بها المحاكم الإسرائيلية في القرارات التي يتخذها الفرع التشريعي والتنفيذي ، ولكن تم الاحتجاج بشدة من قبل منتقديها.

ووصف الاقتراح الغرض منه على النحو التالي: "إن من لهم سلطة قضائية وفق القانون ، بما في ذلك المحكمة العليا عند انعقادها كمحكمة عدل عليا ، لن يناقشوا أو يصدروا أمرا ضد الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزير أو غيرها. مسؤول منتخب فيما يتعلق بمدى معقولية قرارهم ".

تتمتع المحاكم الإسرائيلية بالقدرة على مراجعة قرارات الحكومة ، إما بالسماح بها أو إسقاطها ، بناءً على ما يعتقد ثلاثة قضاة أن السلطة "المعقولة" ستفعله. وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين شرع في تغييره من خلال إصلاح قضائي.

جادل ليفين بأن هيئة القضاة الناشطين يمكن أن تقلب سياسة الحكومة لتناسب أقلية غير منتخبة. وصف نقاد الإصلاح القضائي معيار المعقولية بأنه أداة أساسية لحماية الجمهور من القرارات الحكومية التعسفية أو الفاسدة.