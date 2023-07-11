عمد المتظاهرون صباح اليوم بإغلاق الطرق السريعة بين المدن ابتداء من الساعة 6:30 ، وكان المتظاهرون يتجمعون في مطار بن غوريون الدولي

تصاعدت الاحتجاجات ضد تغييرات الإصلاح القضائي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ردا على مصادقة الكنيست على مشروع تقليص "حجة المعقولية" من خلال القراءة الأولى، الذي تم تمريره ليلة الإثنين، وتستعد الشرطة "ليوم اضطراب شامل" في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية والمطار.

وكانت المنظمات التي تقود الاحتجاجات في إسرائيل قبل تصويت الكنيست على تمرير جزء من التغييرات الإصلاح القضائي خلال المراحل الأولى من ثلاث مراحل، أنه سيتم إغلاق البلاد، والتخطيط لمسيرات وقوافل ومظاهرات أمام مواقع رئيسية، بالإضافة إلى دعوات إلى إضراب عمالي عام"

Tomer Neuberg/Flash90 إسرائيليون يحتجون ويصطدمون بالشرطة خلال احتجاج على الإصلاح القضائي الإسرائيلي ، في مطار بن غوريون الدولي.

وبدأ المتظاهرون صباح اليوم الثلاثاء بإغلاق الطرق السريعة بين المدن ابتداء من الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت القدس، وكان المتظاهرون يتجمعون في مطار بن غوريون الدولي، وكانت هناك خطط لإظهار عدم الرضا عن الإصلاح القضائي في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس ومكتب فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وفي السياق أصدرت هيئة المطارات بيانا حذرت فيه المتظاهرين من مخاطر التظاهر في منطقة “حساسة للغاية”، وقالت: "التحول من الروتين إلى الطوارئ يمكن أن يحدث في غضون دقائق". وتابعت "حددت هيئة المطارات، بالاشتراك مع الشرطة، طريقًا مروريًا سيبقى مفتوحًا لحالات الطوارئ. قطع طرق الوصول إلى مطار بن غوريون والطرق داخل المطار، مهما كان السبب، يمكن أن تنتهي بكارثة وكارثة دولية. يجب عدم عرقلة بن غوريون".

ومن جهته أجرى مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي تقييما للوضع ليل الاثنين، وسلط الضوء أيضا على ضرورة الأمن في المطار. وقالت الشرطة في بيان صدر، صباح اليوم الثلاثاء، إنه تم تفعيل "جميع الوسائل والوحدات" للحفاظ على السلامة العامة في جميع أنحاء البلاد.

قبل التصويت في الكنيست، ليلة الإثنين، على مشروع قانون تقليص "حجة المعقولية"تم إغلاق القاعة العامة في الكنيست للزوار، حيث كانت مخاوف في الكنيست من أعمال شغب لمحتجين ضد الاصلاحات القضائية، ويشار الى أن الحديث يدور عن خطوة غير عادية. وكان حراس الكنيست أخرجوا محتجين ضد الاصلاحات القضائية بالقوة من قاعة الكنيست.